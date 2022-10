Turismo e transizione digitale: Brindisi ospita due nuovi programmi per sviluppo d’impresa

BRINDISI - Brindisi ospita due nuovi programmi del Ministero per lo Sviluppo Economico e Invitalia per lo sviluppo d’impresa su turismo e transizione digitale. Dopo le prime due edizioni, Brindisi viene riconfermata anche per le nuove edizioni del Bravo Innovation Hub, l’acceleratore d’impresa promosso da Invitalia, Ministero per lo Sviluppo Economico e Infratel dedicato alle imprese più innovative, finanziato dal Pon Imprese e Competitività 2014-2020 (Asse React Eu).

I temi scelti per Brindisi sono: “Turismo, cultura, wellness e sostenibilità” e “Tecnologie per la transizione 4.0”, anche in considerazione delle attività messe in campo dall’amministrazione comunale nell’ambito del turismo e dell’innovazione.

I percorsi di accelerazione partiranno nei primi mesi del 2023, come per le passate edizioni si svolgeranno presso il laboratorio di innovazione urbana Palazzo Guerrieri, saranno rivolti alle startup e Pmi costituite a partire dall’1 gennaio 2018, e prevederanno dei programmi mirati per velocizzare l’ingresso delle imprese nel mercato, curati da esperti del settore selezionati da Invitalia.

I team delle imprese partecipanti (10 per ciascuna edizione, 20 in totale), selezionate da Invitalia e provenienti da tutta Italia, trascorreranno a Brindisi i mesi in cui si svolgerà il programma. Saranno inoltre previsti momenti di confronto ed interazione con gli enti e le imprese del territorio, affinché l’iniziativa si traduca in un miglioramento dell’offerta e della competitività turistica e digitale del territorio.

“Brindisi oggi viene scelta e riconfermata per importanti iniziative di rilevanza nazionale, questa è una grande soddisfazione e conferma del nostro lavoro, oltre che un’opportunità gratuita di formazione sul turismo che, grazie al supporto del Ministero, mettiamo a disposizione per la crescita del nostro territorio”, dichiara l’assessore al Turismo Emma Taveri.

“Siamo soddisfatti di dare continuità a questo percorso, che conferma Palazzo Guerrieri e la città di Brindisi tra le realtà di riferimento nazionale sui temi dell’innovazione e dello sviluppo d’impresa”- dichiara Giulio Gazzaneo, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili. - “La terza edizione di Bravo Innovation Hub rappresenta un ulteriore traguardo e grande opportunità di crescita per il territorio e i suoi giovani”.