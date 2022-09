Tutela legalità appalti pubblici: protocollo tra Prefettura e Comune di Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO - Prosegue l’attività di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Prefettura nei Comuni della provincia per contrastare tentativi di infiltrazione criminale in uno dei settori economici maggiormente a rischio, quello degli appalti pubblici.

Nella mattinata odierna, alla presenza delle Forze dell’Ordine, è stato sottoscritto un protocollo tra il Prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni e il Sindaco del Comune di Cellino San Marco, Marco Marra per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici.

L'accordo si concretizza attraverso una serie di azioni ed interventi mirati a contrastare ogni tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e nelle Istituzioni in relazione all'attuale periodo di difficoltà economica ma anche per l’enorme flusso di denaro pubblico che perverrà nei settori finanziati dal Pnrr quale possibile attrazione per le attività mafiose interessate ad intercettare i contributi europei, per consentire ingenti guadagni e assicurarsi il riciclaggio del denaro sporco.

Obiettivo del patto è quello dunque di garantire un adeguato presidio di legalità e trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche di cui il Comune di Cellino San Marco si farà carico con il supporto della Prefettura. Saranno rafforzate le verifiche antimafia attraverso una estensione delle informazioni a contratti pubblici aventi soglie inferiori a quelle previste dalla vigente normativa oltre che la previsione dell’inserimento nei contratti di appalto di clausole di legalità e di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Prefetto ha tenuto a sottolineare la valenza strategica del Protocollo sottoscritto, volto oltre che a potenziare l'azione di contrasto di eventuali tentativi di indebita interferenza mafiosa, anche ad assicurare nelle stesse imprese le più idonee misure di tutela per la sicurezza dei lavoratori.

E’ in tale ottica che il Protocollo rappresenta un utile strumento operativo che, nello spirito di collaborazione istituzionale, potrà senz’altro garantire migliori standard di sicurezza nell’economia provinciale in generale e nel settore degli appalti in particolare.