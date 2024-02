“Tutela del mare e delle coste": l'Anmi incontra gli studenti

SAN PIETRO VERNOTICO - Nelle scuole alla scoperta di microambienti sul litorale a sud di Brindisi caratterizzati da una biodiversità, che fa ancora ben sperare per il futuro, sebbene aggrediti dall’abbandono di rifiuti. La proposta, targata “Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di San Pietro Vernotico - si avvale della puntuale e circostanziata relazione dell’ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Paolo Cafaro, e di alcune testimonianze. Immagini e parole sul tema della “tutela del mare e delle coste”, che in queste ultime settimane hanno catturato l’attenzione e coinvolto centinaia di scolari e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e San Donaci. Un tema che sarà portato anche nelle altre scuole del circondario, assicurano i promotori dell’iniziativa.

La conferenza dell’ammiraglio Cafaro accende in particolare i riflettori sulla fauna e flora che caratterizzano il litorale e le dune di Torre San Gennaro, Casalabate e Torre Chianca. E sulla scellerata azione dell’uomo, sempre più dedito allo sconsiderato e selvaggio abbandono di rifiuti. Secondo il relatore “la presenza documentata sul litorale di alcuni esemplari di fauna e della flora sulle dune sono per fortuna dei chiari esempi di biodiversità, che in quanto tale indica come ancora non tutto sia perduto. A condizione, però, di un’auspicabile maggiore sensibilità e rispetto per l’ambiente”. Un appello comprensibilmente destinato soprattutto alle nuove generazioni, che, a giudicare dal loro fattivo coinvolgimento, dimostrano di cogliere l’importanza del messaggio. Decine e decine sono, infatti, le domande dei ragazzi, al punto che la conferenza spesso finisce con il trasformarsi in una sorta di dialogo continuo tra l’ammiraglio relatore e gli scolari.

La relazione sulla “tutela del mare e delle coste” proposta dall’Associazione “Marinai d’Italia” documenta i grandi disastri ambientali verificatisi sui mari con versamenti di migliaia e migliaia di tonnellate di greggio a seguito di naufragi delle petroliere e incendi delle piattaforme per l’estrazione del petrolio. Quindi gli interventi possibili per limitare i danni. La relazione prosegue con le drammatiche conseguenze dell’abbandono delle plastiche che inevitabilmente finiscono in mare ed i tanti preventivi controlli demandati al Corpo della Capitanerie di Porto-Guardia Costiera a tutela dell’ambiente.

Una relazione a tutto campo, che coinvolge ed appassiona i ragazzi. Le generazioni del futuro. Il messaggio conclusivo? La terra è l’unico pianeta abitabile per l’uomo. Rispettiamone l’habitat, se l’umanità vuole sopravvivere.

