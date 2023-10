"Tutelare l’ambiente in tutti i suoi aspetti": anche a Brindisi nasce Fare Verde

BRINDISI - Ieri, lunedì 30 ottobre, si è costituito il gruppo locale dell’associazione ecologista di respiro nazionale Fare Verde, con sede sede in via Giuseppe Mazzini, 55 a Brindisi. Nominato il Commissario pro-tempore Ppof. Pietro Porcelluzzi in attesa di eleggere il presidente in via definitiva.

Fare Verde è un associazione ecologista nata nel 1986 e nel 2003 riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ( decreto riconoscimento 2080/SvS/DEC/2003 26 febbraio 2003). Si prefigge l’obbiettivo di tutelare l’ambiente in tutti i suoi magnifici aspetti: acqua, aria, suolo, flora tutti patrimonio naturale della Nazione; le principali azioni riguardano la partecipazione, dunque volontariato, migliore strumento per stuzzicare l’interesse delle comunità al tema dell’ambiente e la protezione del nostro territorio.

La bontà delle attività di Fare Verde sono testimoniate dalla capillare presenza sul territorio nazionale e da questa nuova apertura nella nostra città. Oltre alle consuete iniziative che negli anni hanno contraddistinto questa associazione (es. battaglia per il compost, battaglia per i bastoncini cotonati biodegradabili, sugellata da una legge ad hoc e una classica come il mare d’inverno ) il gruppo locale della stessa porterà avanti nuove e ulteriori iniziative finalizzate alla tutela del territorio e dell’ambiente brindisini.

"Siamo dunque orgogliosi, come gruppo della città di Brindisi, di essere riusciti a portare Fare Verde nella nostra città e per celebrare al meglio un simile risultato a breve avremo il piacere e l’onore di ospitare nella nostra nuova sede il presidente nazionale di Fare Verde Avv. Savino Gambatesa".