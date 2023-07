Tutto pronto per l'attivazione dei varchi elettronici nelle marine di Torchiarolo

TORCHIAROLO - La Polizia locale di Torchiarolo, diretta dal commissario Lorenzo Renna, rende noto che dalla prossima settimana nelle marine di competenza del comune di Torchiarolo, Torre San Gennaro, Lido Presepe e Lendinuso, saranno attivi ed operativi i varchi elettronici nelle zone a Traffico limitato. Si tratta di un intervento atteso già dalla scorsa estate teso a mettere fine alla sosta selvaggia nelle marine e preservare le zone pedonali.

Sono cinque in tutto i varchi, da qualche giorno è stata avviata l'installazione delle telecamere che serviranno anche per monitorare il territorio. Varco 1: Torre San Gennaro - via Siracusa/Via del Maestrale (Borgo dei Pescatori). Varco 2: Torre San Gennaro via Toti (accesso su Piazza Garibaldi). Varco 3: Lido Presepe, viale delle dune/via dei re magi. Varco 4: Marina di Lendinuso, Via della sogliola/via del polpo (accesso Piazzale nautico). Varco 5: Marina di Lendinuso, Via del Cavalluccio Marino (per lungomare via dell'ostrica) .

Coloro che hanno diritto all'acceso, hanno l'obbligo di richiedere il pass utilizzando i moduli reperibili sul sito web del comune di Torchiarolo alla voce "modulistica ed info Ztl". La richiesta va inoltrata alla mail ztl.polizialocale@comune.torchiarolo.br.it

Successivamente verrà comunicato esclusivamente a mezzo mail o con messaggio sms l'avvenuta accettazione della richiesta e l'inserimento della targa dei veicoli nella White list del varco di riferimento.