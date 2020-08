Tutto pronto per l’“Estate Giovani 2020”: come partecipare

BRINDISI - Dopo l’Estate Ragazzi, la consolidata iniziativa organizzata ogni estate dall’Oratorio Centro Giovanile “Don Bosco”- Salesiani Brindisi, che coinvolge, fa incontrare, divertire ed emozionare tanti bambini e ragazzi, con attività ludico-ricreative e momenti dedicati alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, arriva ora l’“Estate Giovani 2020”.

Proseguimento dell’iniziativa salesiana apertasi lo scorso 6 luglio, in sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19, “Estate Giovani 2020” coinvolgerà ora, con tante altre attività, i ragazzi dalla terza media in poi.

Per iscriversi a “Estate Giovani 2020”, che avrà inizio lunedì 3 agosto e terminerà mercoledì 12 agosto, tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.30, con un gran finale previsto dal 24 al 26 agosto, ci si potrà recare presso la segreteria dell’oratorio salesiano a partire dalle ore 17. Quota d’iscrizione prevista: 8 euro.

Per sapere qualcosa in più delle iniziative previste per l’ “Estate Giovani 2020”, BrindisiReport.it ha chiesto a don Dino Perulli, incaricato dell’oratorio, di parlarcene:

“Anche per questa estate l’oratorio non si è fermato”, afferma don Dino, “anche se con tante problematiche, con tante normative da seguire. Ha cercato di mantenere la proposta per i ragazzi del nostro quartiere, della parrocchia, della città di Brindisi, con quelle che sono le attività innanzitutto di gioco, di incontro, con le attività di gruppo. E cercheremo anche, visto che è possibile, di fare l’uscita all’Acquapark. Ovviamente il cuore dell’esperienza è stata l’Estate Ragazzi. Ogni giorno ci siamo incontrati con fasce separate, prima con i più piccoli, poi con i più grandi. Molto importanti sono state le attività di gruppo, di espressione, di gioco, in cui i ragazzi hanno potuto condividere, parlare della loro esperienza, tirare fuori le cose che avevano dentro, le emozioni che ha provocato tutta questa situazione. E la possibilità di condividere con gli altri questi aspetti”, aggiunge don Dino, “ è stato per loro un grande aiuto, perché si sono poi davvero sbloccati, sciolti. Hanno vissuto veramente con grande gioia l’incontro con gli altri amici”.

Estate Giovani 2020, come anche l’Estate Ragazzi, rappresenta, quindi, l’occasione per fare nuove amicizie, nuove esperienze, e questo grazie anche all’impegno e alla dedizione dei tanti giovanissimi animatori presenti in oratorio. BrindisiReport.it ha, pertanto, chiesto a don Dino di dirci come i giovani animatori stiano vivendo l’esperienza dell’estate salesiana:

“Ecco, tutta questa esperienza non è stata né semplice né scontata”, evidenzia don Dino, “ perché anche gli animatori hanno vissuto il peso del lockdown e anche per loro non è stato facile. Inizialmente anche loro non sapevano se vivere questa esperienza o meno. Erano un po’ stanchi, timorosi. Non è stato per niente scontato e facile. Coloro che però hanno dimostrato di essere più motivati, più attenti, anche più coraggiosi, più disponibili, hanno alla fine dato questa disponibilità proprio con il desiderio di mettersi a servizio dei più piccoli, di dare ai più piccoli una possibilità di incontro, di gioia e di riflessione. E quindi hanno poi dato la loro disponibilità per la preparazione, per la realizzazione di questi momenti. E anche loro, alla fine, ne hanno avuto davvero anche un grande giovamento. Anche per loro è stato un momento di gioia, di incontro, che ha fatto superare tante timidezze e tante paure che ancora portavano dentro e anche per loro è stata una condivisione fruttuosa”.