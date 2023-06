Due campi estivi per bambini, ragazzi e giovani: giochi e sport in città

BRINDISI - Due campi estivi per bambini, ragazzi e giovani a Brindisi. La proposta ludica ed educativa anche di quest’estate porta ancora una volta la firma dell’Oratorio Salesiano, confermandosi ancora una volta in prima linea nell’attenzione al benessere dei ragazzi. Grazie ad una folta equipe di animatori, collaboratori adolescenti e genitori, che gratuitamente offrono il loro tempo e le loro competenze, i ragazzi del territorio potranno vivere giorni spensierati, ricchi di divertimento e di intensa socializzazione.

Il campo estivo Estate Ragazzi 2023 per chi ha già frequentato la seconda elementare fino a quanti hanno appena concluso la seconda media, inizia il 19 giugno e termina il 15 luglio. L’Estate Ragazzi è strutturata in due parti: la mattina 8.30 – 12, dal lunedì al venerdì; il pomeriggio 17 – 20, dal lunedì al sabato. Ci si può iscrivere a entrambe le proposte oppure ad una sola. Attività sportive, giochi di squadra, momenti formativi di gruppo, mare e acquapark, preghiera, sono tra le proposte che caratterizzano il campo.

L’Estate Giovani 2023 è una proposta per giovani dalla terza media in su e si svolge dal 19 giugno al 14 luglio, lunedì – mercoledì – venerdì dalle 20.30 alle 22.30. Un’occasione per giocare insieme, confrontarsi e costruire amicizie.