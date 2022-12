Tutto pronto per il villaggio di Babbo Natale: si parte con la street band

BRINDISI - Con lo spettacolo della Street band partono oggi (giovedì 8 dicembre) gli eventi di una ricca e innovativa versione del villaggio di Babbo Natale, che quest'anno è il Christmas baby parking, una delle iniziative realizzate dal Distretto urbano del commercio di Brindisi nell'ambito del cartellone natalizio organizzato dal comune di Brindisi. La band si esibirà in piazza Vittoria e lungo i corsi dalle 17.30 alle 20.30.

Il Christmas baby parking vuol far riscoprire ai più piccoli - ma non solo - i veri valori delle festività offrendo momenti di sana allegria. I bambini saranno accolti dagli Elfi e potranno partecipare alle tantissime attività in programma anche attendendo i genitori mentre effettuano i loro acquisti presso le tante attività commerciali della città. Nella Casa Di Babbo Natale, i piccoli conosceranno Babbo Natale e troveranno la sua scrivania, il suo lettone, il trono dove potrà tenere in braccio i più piccini e fare le foto con loro.

Ci sarà anche l'Ufficio postale dove i piccoli visitatori, con l'aiuto degli elfi postini, potranno scrivere la letterina ed imbucarla nella grande cassetta postale collegata direttamente con il Polo Nord. E che dire dell'esperienza della Scuola guida artica: salire sulla slitta e provare a guidarla è il sogno di tutti i bambini...ma per poterla guidare realmente c'è bisogno di una patente, che sarà stampata per tutti alla fine di un corso molto impegnativo e divertente.

E poi c'è l'Officina degli elfi, tantissimi laboratori studiati per fare provare ai bambini tantissime esperienze: musica, profumi, percorsi che sviluppano la manualità, stimolano i sensi e l’Immaginazione. In quatro coloratissimi gazebo i bambini potranno realizzare lavoretti, giochi e bricolage in tema con lo spirito natalizio, per addobbare la casa o per fare un regalo a mamma e papà. Ogni giorno, a partire dalle 17.30, i bambini potranno creare con il ferro, il legno, la pasta e svolgere tante altre attività come giocare alla caccia al tesoro degli elfi, suonare, imparare l'arte del riciclo.