Tuturano, domenica ecologica: i volontari ripuliranno parco Colemi

BRINDISI - Domenica 8 novembre, dalle 9 alle 12, avrà luogo la pulizia di parco Colemi. Questa opera di volontariato è promossa dall'Associazione fr/Azione Tuturano e patrocinata dal Comune di Brindisi, in collaborazione con Ecotecnica. Da poco più di un anno l'associazione si occupa di eventi volti a sensibilizzare tutte le fasce d'età all'educazione civica e alla condivisione di progetti di vario tipo. Recentemente ha inaugurato una biblioteca sociale, col fine di promuovere la cultura nella comunità tuturanese.

Da tempo presta anche attenzione alla situazione precaria in cui versa parco Colemi. Grazie all'interesse dell' Arif Puglia, è in corso un lavoro di sistemazione del verde e di messa in sicurezza di alberi ormai secchi e pericolanti. "Vorremmo fare la nostra parte organizzando una domenica ecologica, come già successo in passato, per rimuovere il risultati dell'inciviltà dell'uomo. Siamo certi che questa stretta collaborazione riporterà allo splendore il nostro polmone verde", dichiarano dall'associazione.