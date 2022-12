Ucraina, guerra da dieci mesi: a Brindisi torna il sit in per la Pace

BRINDISI - Il Comitato contro le guerre della provincia di Brindisi ha organizzato per domani, sabato 17 dicembre 2022, in corso Umberto angolo via Conserva un sit in per chiedere la pace. "Siamo nuovamente in piazza, a manifestare per la Pace adesso, anche perché non potevamo lasciare la parola ai soli "professionisti della Guerra" (commentatori stampa anche autorevoli, politici e uomini e donne di governo ai vari livelli mondiali, multinazionali della finanza, dell'energia da fossili, degli armamenti), che tifando e operando per la guerra hanno lucrato affari già per le loro industrie belliche e sui prezzi delle fonti fossili energetiche, gonfiate dalla speculazione ancora prima del 24 febbraio 2022, ignorando tranquillamente come sempre le tante vittime dirette e indirette del loro agire non etico". Si legge nella nota che annuncia la manifestazione.



"Siamo in piazza perché non accettiamo l'atteggiamento ipocrita di coloro, a partire dall'uomo più potente della Terra Biden, che provano a mascherare i loro veri propositi e interessi affermando che spetta a Zelensky decidere quando e come arrivare alla Pace, ben sapendo che dopo ormai 10 mesi di tragedia bellica insensata e intollerabile, non può spettare al presidente dell'Ucraina dire le cose che noi vorremmo sentire e che condurrebbero finalmente alle trattative per una duratura e auspicata Pace"."Siamo e saremo nuovamente in Piazza fintantoché non finirà questa maledetta guerra, prima che questa, insieme alle tante altre guerre in corso mentre ricominciamo a pensare ai regali di Natale, metteranno fine, come ci ricorda ogni giorno tra le lacrime Papa Francesco, alla nostra civiltà".