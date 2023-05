Uil, nel Brindisino prevista la visita del segretario generale Pierpaolo Bombardieri

BRINDISI - Venerdì 26 maggio sarà una giornata importante per il sindacato in provincia di Brindisi. Il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà nel Brindisino per un evento che avrà l’obiettivo di ricordare alcune figure che hanno saputo lasciare tracce del proprio percorso nelle comunità del territorio, tenendo fisso lo sguardo verso i più deboli, il lavoro, e la cultura della preparazione e competenza.

Bombardieri visiterà questa parte di Puglia per la prima volta dopo la sua elezione. L'intento è omaggiare la storia e la presenza della Uil locale ricordando le importanti lotte e conquiste che il sindacato ha saputo lasciare nei diversi decenni di presenza nelle comunità e camere sindacali del Brindisino.

Con il nuovo corso tracciato da alcuni anni, la Uil ha rilanciato la sua missione puntando ad essere il "sindacato delle persone" a tutto tondo, senza distinzioni di appartenenza o condizione. È la persona che costruisce il lavoro e sono le singole «persone» a fare grande un sindacato.

Maggiori dettagli su tematica, sede, e programma della giornata, verranno comunicati dalla stessa Uil nazionale agli organi di informazione nelle prossime ore.