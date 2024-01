Uil polizia Brindisi, Giuseppe Palmisano eletto nuovo segretario provinciale

BRINDISI - Si è riunito ieri (12 gennaio) l’esecutivo provinciale della Uil polizia di Brindisi per l’elezione del nuovo segretario generale provinciale.

Alla riunione del massimo organo politico hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore provinciale della Confederazione Uil Fabrizio Caliolo e il segretario generale nazionale della Uil polizia Vittorio Costantini.

Caliolo, nel suo intervento, ha sottolineato l’importante attività svolta dagli operatori della polizia di Stato che quotidianamente garantiscono sicurezza su tutto il territorio provinciale mettendo a disposizione, delle lavoratrici e dei lavoratori di settore, tutte le risorse confederali in termini di servizi e attività utili alla categoria.

Costantini, invece, ha posto l’accento su tutte le iniziative che la Uil polizia, ha livello nazionale, sta adottando per tutelate donne e uomini della polizia di Stato che quotidianamente rischiano non solo la propria vita ma anche procedimenti penali, disciplinari, amministrativi e tributari derivanti dal normale svolgimento della propria attività. Di fatti sono state attivate, dall’organizzazione sindacale tutele legali, danitarie e infortunistiche tese a ridurre le incertezze lavorative frutto di una carenza normativa che si auspica siano prossimamente colmate da un rinnovo contrattuale che non parte con le migliori premesse.

Dopo gli interventi il commissario straordinario, Giampiero Spedicato, ha proposto, all’esecutivo, quale segretario generale provinciale, Giuseppe Palmisano che è stato eletto all’unanimità.

Poliziotto 46enne in servizio presso la sezione polizia stradale e presidente della sezione Aia di Brindisi conosce perfettamente il territorio, le problematiche della provincia, per la sfera di sua competenza, e le difficoltà dei lavoratori: “C’è tanto da fare e con l’aiuto di una squadra che nei prossimi giorni mi accingerò a completare dovremo lavorare per il bene di tutti con la correttezza, trasparenza e serietà che ci ha sempre contraddistinto”. Queste le sue prime dichiarazioni.