Ex discarica "Marciaddare": bonifiche ultimate. "Vicenda iniziata 15 anni fa"

SAN PIETRO VERNOTICO - Ultimati nei giorni scorsi gli interventi di bonifica della ex discarica comunale “Marciaddare”, situata a nord-ovest del territorio comunale di San Pietro Vernotico. Lo comunica l’assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici del Comune di San Pietro, Gianluca Epifani.

“Dopo circa 15 anni - afferma Epifani - si scrive la parola fine anche su questa vicenda: era il 26 aprile 2007 infatti quando una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea condannava l’Italia per non aver adempiuto agli obblighi in materia di discariche di rifiuti. Numerose sono le infrazioni comunitarie che pesano ancora oggi sulla nostra nazione; in Puglia sono 6 i siti abusivi pericolosi, fra cui quello ubicato in agro del Comune di San Pietro Vernotico che finalmente è stato messo in sicurezza con un intervento complessivo di 2.975.000 euro”.

“Il Comune di San Pietro Vernotico - prosegue l’assessore - nel 2012 ottenne un primo finanziamento comunitario di 1.714.000 euro necessario per avviare gli interventi di caratterizzazione e di bonifica della discarica. Le indagini eseguite in loco attestarono il superamento delle Csc (capacità di scambio cationico) nei terreni-matrice suolo- per i parametri Rame, Zinco, Cadmio e Stagno, nonché per la falda superficiale -matrice sottosuolo- per i parametri Solfati, Manganese e Piombo; si rendeva quindi necessaria la predisposizione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica, la quale confermava un rischio non accettabile per le matrici suolo e ad acque sotterranee”.

“Nel 2021 poi - afferma ancora Epifani - a seguito di ulteriori approfondimenti sullo stato dei luoghi fu riscontrata la presenza di ulteriori abbandoni di rifiuti (per i quali furono avviate le procedure di individuazione dei responsabili) e quindi si è reso necessario integrare il Progetto Esecutivo per la rimozione e lo smaltimento dei maggiori quantitativi dei rifiuti abbandonati, per l’importo complessivo di 2.975.000 euro (tutti finanziati con fondi comunitari)”.

“Questa amministrazione comunale oggi chiude un capitolo che per decenni non solo ha messo a rischio la salute comunità, ma ha comportato il pagamento a carico della collettività di diversi milioni di euro di multa, considerato che vengono conteggiati 200mila euro di sanzioni ogni sei mesi per le discariche non contenenti rifiuti pericolosi e 400mila euro ogni sei mesi per le discariche con rifiuti pericolosi. In poco più di 10 mesi – conclude Epifani - sono stati eseguiti i lavori di bonifica, a conclusione di un proficuo lavoro portato avanti in collaborazione il Commissario Unico per le Bonifiche delle Discariche, Invitalia S.p.A. e l’Ufficio Ambiente del Comune di San Pietro Vernotico.”