Un anno di notizie: ecco le dieci più lette del 2020 su Brindisi Report

BRINDISI - Dallo scoppio della pandemia ai fatti di cronaca ma, anche, la cucina della nonna. Giorno dopo giorno Brindisi Report è stata al fianco dei suoi lettori per raccontare fatti, inchieste, storie che hanno caratterizzato il 2020 da poco passato. Un anno difficile e indimenticabile per via del Covid-19 che, dalla metà di febbraio ha dominato le cronache di tutto il mondo, modificando, inevitabilmente, il nostro modo di vivere e vedere la vita, ancora, oggi fatta di distanziamento sociale e mascherine. E i dati delle visualizzazioni delle notizie più lette ne sono la prova. Covid a parte, la curiosità dei lettori si è soffermata sulla cronaca nera, giudiziaria e incidenti stradali. Sorprendono, poi, le visualizzazioni per la video ricetta della “parmigiana di melanzane”, un piatto della tradizione che ha 'regalato' qualche minuto di leggerezza. E nell'anno caratterizzato, anche, da eventi politici regionali e locali, nessuna delle dieci notizie più lette riguarda questa tematica. Brindisi Report continuerà a raccontare tutto ciò che accade nel territorio Brindisino da condividere sempre con tutti voi.

Le 10 notizie più lette del 2020 su BrindisiReport.it

1 - Coronavirus, in Puglia tutti negativi i test effettuati nella giornata di oggi

2- Donna muore al Pronto soccorso di Brindsi: negativa la prova del coronavirus

3 - Il piatto estivo per eccellenza: la parmigiana alla brindisina

4 - Primi tre casi di positività nel Brindisino, altri 12 nelle altre province

5 - Tragico incidente in moto, muore una ragazza sulla superstrada 613

6 - Coronavirus, paziente in valutazione al Perrino di Brindisi

7 - Blitz dei carabinieri in provincia di Brindisi: arrestate 20 persone

8 - Terrore in strada: moglie getta acido addosso al marito, lui è grave

9 - Tragico incidente sulla Brindisi-Bari, muore un motociclista brindisino

10 - Il temporale attraversa il mare: lo spettacolo dalla costa sud