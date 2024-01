Un forno e una biblioteca per Korogocho: il Rotary sostiene il progetto solidale

CEGLIE MESSAPICA - Il ” Rotary Club Ceglie Messapica – Terra dei Messapi”, presieduto da lfio Guarrera, ha dato vita ad un’interessante serata nella quale è stato presentato, presso il Maac, il progetto “Villaggio Kijiji Korogocho”(Onlus Huipalas). L’evento, patrocinio dell’amministrazione comunale, ha visto, altresì, la collaborazione del Rotaract, della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, dell’associazione Creiamo Speranza nel mondo e di Inner Wheel, associazione femminile strettamente legata al Rotary.

Nel corso della serata è stato presentato il libro “La Luna c’è sempre” (Kurumuny) di Anto Nafula Pignataro, che ha dialogato con la giornalista Agata Scarafilo. Si tratta di un’opera che sta riscuotendo molto successo e il cui ricavato finanzierà il progetto “Bethlehem, la casa del pane”, un forno per produrre pane, per dare un lavoro e quindi dignità, a cui si aggiunge il grandioso proposito di avviare anche una biblioteca. Le varie opere già realizzate in Korogocho sono state illustrate anche attraverso dei video che hanno molto colpito il numeroso pubblico presente.

Dopo i saluti iniziali del presidente Guarrera, sono intervenuti l’assessore alla cultura Antonello Laveneziana e il governatore del Distretto Rotary Puglia e Basilicata (2120) l’ingegnere Vincenzo Sassanelli, che ha estrinsecato apprezzamento per l’impegno di Anto Nafula Pignataro teso alla solidarietà e dignità ad un popolo che ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Un impegno che si trova in sintonia con la mission del Rotary che ha sempre dimostrato di essere sempre pronto ad agire, facendo leva sui soci, a per realizzare progetti sostenibili e solidali.

Pignataro è una volontaria mesagnese ed è stata lei a fondare, nel 2003, l’associazione di cooperazione internazionale “Huipalas” con l’obiettivo di sostenere diversi progetti a Korogocho, luogo scoperto grazie ad una intensa collaborazione e amicizia con il missionario comboniano Padre Alex Zanotelli.