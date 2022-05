“Una corsa per la legalità”: ottimi risultati per gli avvocati Aiga Brindisi

BRINDISI - Una corsa per la Legalità: in occasione del trentennale della strage di Capaci si è tenuta nella mattinata di oggi, domenica 22 maggio 2022 a Mesagne, la manifestazione podistica organizzata dalle sezioni locali dell'Associazione nazionale magistrati, Associazione nazionale dirigenti giustizia, Aiga - Associazione italiana giovani avvocati, Asd Atletica Mesagne, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Fai Fondo Ambiente Italiano, Libera e numerose altre sigle.

Grande soddisfazione per Aiga Brindisi, che piazza sul podio della caategoria femminile avvocati Emanuela De Francesco al primo posto e Paola Carone sul terzo gradino del podio. Addirittura Grand Chelèm per il podio della categoria maschile Avvocati, con Pasquale Lanzilotti primo, Domenico Attanasi secondo e Samuele De Guido terzo classificato.

È stato un grande onore, per Aiga Brindisi rappresentata dal Presidente avv. Samuele De Guido, ricevere la targa commemorativa direttamente dalle mani dell’onorevole Alberto Maritari, già Procuratore Nazionale Antimafia e Senatore della Repubblica.

La sezione brindisina di Aiga, attraverso i canali social, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per organizzare la manifestazione, il Comune di Mesagne per aver patrocinato ed ospitato l’evento e, soprattutto, tutti gli atleti ed amatoriali che hanno partecipato all’evento Una corsa per la Legalità.