Una giornata a Carrisiland: il parco dei divertimenti che accontenta grandi e piccini

CELLINO SAN MARCO – Oltre 25mila metri quadri di piscine caraibiche, 200mila mq di piazzette con lettini e prati, oltre 3 km circa di acqua scivoli, 7 mega piscine e lagune caraibiche, terrazze solarium, idromassaggio, castello magico con acquascivoli, laguna con onde più grandi d’Italia, aree pic-nic e tanto altro. Il parco dei divertimenti Carrisiland, di Franco Carrisi, immerso nelle campagne di Cellino San Marco è dedicato proprio a tutti, a chi vuole divertirsi in sicurezza ma anche a chi ha bisogno di rilassarsi. Ma soprattutto anche a chi ci lavora. Circa 200 persone, tra cui molti giovani. Quasi tutti ogni anno confermano la loro presenza e trascorrono nel parco anche il giorno libero. Nessuna nostalgia del mare, per l’intera estate. Certo si lavora, a fine giornata si arriva sfiniti, ma sempre con il sorriso sulle labbra e la consapevolezza di aver trascorso una bella giornata, pur lavorando.

Carrisiland, il più grande parco dei divertimenti del sud Italia (nato nel lontano 2000 con il nome "Curtipitrizzilandia"), non ha bisogno di grosse presentazioni. Alla promozione ci pensa, ormai da anni, Marco Carrisi, il direttore commerciale e marketing, ma è solo frequentandolo, passandoci un’intera giornata con amici e famiglia, che si riesce a comprendere la vera essenza di questa realtà immersa nel verde, frutto di grande lavoro, passione e amore per il territorio. Insieme alla sorella Rosita, direttrice artistica e del personale, al papà Franco, ad altri componenti della famiglia, Marco, 44 anni, regala momenti indimenticabili a grandi e piccini.

Tutto è curato in ogni dettaglio: sicurezza, pulizia, ordine. Anche quando, come spesso accade, specie nei weekend, le presenze raggiungono le migliaia di persone. Tutto si svolge senza intoppi ma soprattutto in ogni momento ci si sente a casa. Ogni spazio è a disposizione di tutti: lettini, ombrelloni, tavoli e panche per il pic-nic, tutto immerso nel verde. Tra le 13 e le 15 gli acquascivoli sono chiusi per permettere ai visitatori di godersi il pranzo e al personale addetto agli stessi di rifocillarsi. C’è anche l’area dedicata al barbecue: ci si può portare la carne da casa così come la stessa carbonella, anche se questa si può acquistare nello store. Nel prezzo del biglietto è compresa la libertà assoluta. Il caffè al bar costa 1 euro, in perfetta linea con il mercato. Così come la bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Dettagli questi che potrebbero sembrare irrilevanti ma che mostrano rispetto per tutte le tasche. E chi non vuole spendere ulteriori soldi (oltre a quelli per il ticket) è libero di portarsi tutto da casa. Unico obbligo: nelle piscine si utilizza la cuffia, regola introdotta molti anni fa su cui non si transige.

Vivere come in una grande famiglia, l’ingrediente di questo successo. Marco per tutto il giorno passeggia per il parco, mimetizzandosi tra i visitatori, monitorando senza disturbare. Alle 15 si dedica agli utenti dei social, con una diretta Instagram racconta la vita che si sta svolgendo in quel momento nel parco, presentando i vip di turno. L’ultimo è Ronn Moss (Ridge di Beautiful) passato da Carrisiland qualche giorno fa.

Per gli abitanti dei comuni limitrofi sembra quasi impossibile rendersi conto del fatto che a pochi passi dal paese esiste una realtà così magica e unica. La gente arriva in pullman anche da oltre la Puglia e torna a casa soddisfatta. E l’anno successivo ci ritorna, perché la grande famiglia Carrisi non tradisce le aspettative.

Menzione a parte la merita il personale e l’attenzione verso di esso. Martina, Benedetta, Emily, Samuele, Matteo, Francesca, Federico, alcuni degli “assistenti bagnanti” e bagnini, tutti di circa 20 anni, di Cellino, San Pietro e San Donaci, lavorano da Cassisiland da almeno tre anni e tutti raccontano di trascorrere nel parco anche il giorno libero “La nostra vita è qui, gli amici anche, siamo come una grande famiglia”. Non riescono a starne lontani nemmeno un giorno. Un anno fa tra Matteo e Federica è nato l’amore, i due si conoscono dalle elementari ma la magia di Carrisiland ha unito i loro cuori. Poi c’è Daniele D’Arpa 25 anni, scaffalista di notte e dj di giorno. Anche per lui l’estate, così come sostiene Marco è solo Carrisiland. E proprio nel 2022 Carrisiland resort ha vinto l’oscar come migliore staff d’Italia. Insomma per chi ama i parchi dei divertimenti ma anche la natura almeno una volta nella vita deve passare una giornata in compagnia della famiglia Carrisi. Divertimento e relax sono assicurati.