Una sampietrana tra gli "ambasciatori del marmo, che esaltano in tutto il mondo il mito di Carrara”

SAN PIETRO VERNOTICO - C’è anche una sampietrana tra i 16 “ambasciatori del marmo, che esaltano in tutto il mondo il mito di Carrara”. Si tratta di Stefania Palumbo alla quale il giornalista Romano Bavastro ha dedicato ampio spazio nel libro pubblicato da “Eclettica” su “scultori e scultrici chiamati e contesi in tutto il mondo per raccontare nella pietra l’arte più nobile e antica della scultura”.

Le opere di Stefania Palumbo, docente di “Arte e Immagini”, ormai arricchiscono piazze, vicoli ed interni di città come Firenze, Vasto, Reggio Emilia, Forte dei Marmi, Ferrara, Padova, Montecatini Terme, Genova, sul Lago d’Iseo, in Piemonte, Abruzzo, Marche, Molise e nella stessa Carrara. Non solo nel Bel Paese. Le sculture dell’artista sampietrana si trovano anche nel Katar, in Armenia (Shushi), Cipro (Aya Napa) ed Israele. Una delle sue sculture è presente anche a villa “Donna Adriana”, a San Pietro Vernotico, il suo paese.

Nella città ebraica Askelon l’artista sampietrana, figura esile e minuta, selezionata per il Simposio annuale, aveva di fronte un gigante di pietra dura. “Sicura di farcela?” si era sentita dire Stefania Palumbo dall’organizzatrice. Nessun tentennamento, ma solo un si, che aveva la forza e l’energia di mille altre parole. Alla fine, lavoro eseguito nei tempi stabiliti. E l’ammirata riflessione di uno dei collehi: “una cosa è certa, con te Stefania, non vorrei mai dover litigare”. Il più bell'attestato, che lei, la sola donna tra tanti scultori uomini, potesse ricevere.

Anche in quella circostanza la forza della capacità creativa aveva avuto il sopravvento. Chi vede Stefania Palumbo a lavoro non può fare a meno di restare sorpreso dalla grande energia che è capace di sprigionare. E dalle emozioni, che con il suo martellare sprigiona dal marmo e che affida al tempo. “Ogni simposio è un’avventura, ma alla fine si esce più arricchiti e con qualche amicizia in più destinata a durare” - racconta Stefania Palumbo, l’artista che ama dare forma e vita al marmo più famoso al mondo. Un’artista con il Salento nel cuore e tanto amore per il suo lavoro.

Idee chiare e carattere forte fin da bambina, Stefania ha conseguito la maturità in Decorazione plastica nel '94 nell’Istituto d’Arte di Lecce e su suggerimento dei suoi docenti si iscrive alle Belle Arti di Carrara, dove si diploma nel '99 per poi perfezionarsi in alcuni laboratori della zona e specializzarsi in lavorazione artistica lapidea. L’inizio di un’avventura professionale unica nel suo genere e di grande valore.