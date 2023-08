Università del Salento: nuovo corso di studi in Infermieristica

L'Università del Salento ha arricchito l'offerta formativa dell'area sanitaria con l'attivazione del nuovo corso di studio in Infermieristica (L/snt-1) presso la sede di Tricase(Le), le cui attività didattiche avranno luogo presso l'Azienda ospedaliera "Cardinale Giovanni Panico". Accreditata anche la sede del polo didattico presente presso il presidio ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce per l'omologo corso di studio in Infermieristica.

Sono disponibili 200 posti complessivi, 100 per singolo corso di studio, da riservare a nuovi allievi infermieri/e per l'anno accademico 2023/24.Termine per l'iscrizione al test di ingresso: ore 12 del giorno 1 settembre 2023.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.unisalento.it/web/disteba/didattica/infermieristica