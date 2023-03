Tornano le uova di Pasqua dell'Ail: ecco in quali piazze nel Brindisino

Le Uova di Pasqua dell’AIL tornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici. Queste dallo scorso anno sono ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l'impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Le uova di Pasqua dell’Ail saranno in piazza anche a Brindisi ed in provincia venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo.

“Anche quest’anno - dice Carla Sergio, presidente dell’Ail Brindisi - siamo riusciti a portare nelle piazze, nelle scuole e nelle vostre case il simbolo della campagna Ail di Pasqua: l’uovo di cioccolato. Accanto ad esso i simpatici braccialetti Kiroku. Grazie per il vostro sostegno”

Il personale medico del reparto di Ematologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi ringrazia amici, soci e sostenitori dell’Ail Brindisi per le ultime donazioni ed al tempo stesso invita a rilanciare. “Il sostegno dell’Ail Brindisi - afferma il dottor Domenico Pastore, primario dell’Uoc di Ematologia- è fondamentale per la ricerca, ma lo è anche per le cure e l’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfoma e mieloma e per i trapianti di midollo osseo, pertanto vi chiediamo ancora una volta di starci vicini con un gesto d’amore”. Il dottor Pastore sarà in piazza Vittoria a Brindisi presso lo stand dell’Ail nella mattinata di domenica 26 marzo.

L'elenco delle piazze

Brindisi (Piazza Vittoria) - 24, 25 e 26 Marzo

Carovigno (Corso Vittorio Emanuele) - 26 Marzo (mattina)

Ceglie M.ca (Largo San Rocco) - 24, 25 e 26 Marzo

Cisternino (Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) - 26 Marzo (mattina)

Erchie (Piazza Umberto I) - 26 Marzo (mattina)

Fasano (Piazza Ciaia) - 25 e 26 Marzo (mattina)

Francavilla F.na (Piazza M.llo Dimitri) - 25 e 26 Marzo (mattina)

Latiano (Piazza Umberto I e Piazza Capitano D’Ippolito) - 24, 25 e 26 Marzo

Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele, presso Colonna Votiva) - 26 Marzo (mattina)

Ostuni (Piazza Italia) - 26 Marzo (mattina)

Pezze di Greco (Piazza XX Settembre) - 26 Marzo (mattina)

San Michele S.no (Piazza Marconi) - 24, 25 e 26 Marzo

Torre S. Susanna (Piazza Umberto) - 26 Marzo (mattina)

Tuturano (Piazza Regina Margherita) - 24, 25 e 26 Marzo

Villa Castelli (Vico Pompei – c/o Chiesa di San Vincenzo De Paoli) - 26 Marzo

Per informazioni: tel, 0831.560068, Whatsapp: 340.3760284; email, info@ailbrindisi.it; sito web, www.ailbrindisi.it