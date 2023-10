Utilizzo del defibrillatore, Flai Cgil organizza un corso per i pescatori

FASANO - La Flai Cgil organizza per domani, martedì 3 ottobre, un corso di formazione per l'uso del defibrillatore. L'iniziativa, che si terrà dalle 16:00 a Fasano, è rivolta ai pescatori e rientra nelle attività che il sindacato svolge a supporto degli operatori in tema di sicurezza sul lavoro.

Il corso sarà occasione per approfondire le problematiche del settore e, in particolare, le ragioni della mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil verso "La via maestra" del 7 ottobre a Roma.

"Democrazia è partecipazione" per questo la Flai Cgil coinvolgerà i pescatori e gli operatori del comparto ittico nella riflessione sui sette pilastri fondamentali attorno ai quali ruota la manifestazione del 7 ottobre a Roma: Lavoro, Fisco, Giovani, Pensioni, Stato sociale, Politiche industriali, Pace e Costituzione.

"Una giornata di formazione a tutto tondo – evidenzia Gabriele Guarino segretario Flai Cgil Brindisi con delega alla pesca – partendo dall'uso di uno strumento salvavita come il defibrillatore per poi coinvolgere i pescatori sui temi più cogenti del nostro paese e delle lotte sindacali che caratterizzeranno il percorso della Cgil".

Per iscriversi o ulteriori informazioni scrivere una mail a flaibrindisi@gmail.com.