Valorizzazione tratto della Via Appia Antica: ciclo di webinar

BRINDISI - Il Comune di Brindisi, insieme ai Comuni di Mesagne, Latiano, Oria e Francavilla Fontana, ha avviato un percorso di valorizzazione del tratto della Via Appia Antica che attraversa il territorio brindisino. Lo ha fatto dapprima con una serie di intese con il Comune di Benevento e poi partecipando al bando Anci MediAree.

Questo rappresenta il punto di partenza per la condivisione di un percorso, unitamente alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, finalizzato alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa che costituisca un impegno ad avviare azioni di tutela e valorizzazione del tracciato della via Appia nel territorio brindisino.

Per valutare potenzialità e conoscenze, per creare consapevolezza e nuove sinergie, il Comune di Brindisi ha accolto la proposta dell’Università di Amsterdam con l’Università del Salento di un approfondimento scientifico attraverso un ciclo di incontri in diretta streaming con il coinvolgimento di tutti i Comuni e della Sabap su piattaforma streamyard.

Ogni evento sarà disponibile al pubblico su canale YouTube e/o pagina Facebook dei Comuni coinvolti.

Il percorso si intende pertanto un'occasione di confronto propedeutico, per i Comuni coinvolti insieme alla Sabap, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa che avrà come obiettivo quello di far emergere il valore storico-culturale ed identitario della Via Appia nel territorio brindisino.

