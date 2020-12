Le variazioni ai servizi Stp nel periodo delle festività natalizie 

In occasione delle festività natalizie i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano a cura di Stp subiranno alcune variazioni.

Servizio extraurbano giovedì 24 dicembre

Il servizio verrà svolto con le stesse modalità previste per i giorni feriali, ad eccezione del servizio di collegamento Cisternino – Fasano Stazione che verrà sospeso alle ore 20:15 con garanzia della corsa di rientro dalla stazione alle ore 20.50.

Giovedì 31 dicembre

Il servizio verrà svolto con le stesse modalità previste per i giorni feriali, ad eccezione del servizio di collegamento Cisternino – Fasano stazione che verrà sospeso alle ore 20.15 con garanzia della corsa di rientro dalla stazione delle ore 20.50.

Inoltre il servizio turnisti in partenza da San Vito e da Torchiarolo per Taranto zona industriale saranno anticipati rispettivamente alle ore 19:15 da San Vito e alle ore 19:20 da Torchiarolo con rientro alle ore 22:30 da Taranto zona industriale.

Venderdì 25 dicembre 2020 Venerdì 1 gennaio

Tutti i servizi verranno regolarmente effettuati così come previsto per i giorni festivi.

Servizi urbani nei Comuni di Francavilla e Ostuni giovedì 24 e giovedì 31 dicembre

I servizi saranno effettuati con le stesse modalità previste per i giorni feriali, ad eccezione del servizio urbano di Ostuni che sarà sospeso alle ore 21.

Venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio

Il servizio urbano di Ostuni sarà effettuato con ultima corsa utile da Villanova alle ore 13:10. Il servizio urbano di Francavilla sarà effettuato con ultima corsa utile della circolare sinistra alle ore 13:20.

Il servizio sarà regolare durante la giornata, mentre terminerà in anticipo la sera, effettuando le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

Il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea Ap) effettua il normale servizio dalle ore 5:30 alle 21:15 (ultima corsa utile).

Venerdì 25 dicembre e Venerdì 1 gennaio

Il servizio avrà inizio alle ore 8 mentre terminerà in anticipo in giornata, effettuando le ultime corse utili dai rispettivi capolinea come di seguito specificato:

La Linea 1, che effettua il collegamento con l’Ospedale Perrino, sarà attiva dalle ore 05:10 alle ore 14:20 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30; effettuerà inoltre una corsa aggiuntiva in partenza dall’Ospedale Perrino alle ore 22:20.

Il collegamento con l’Aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea AP) effettuerà il servizio dalle ore 05:30 alle ore 13:15 (ultima corsa utile).

Sabato 26 dicembre

Il servizio sarà attivo dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:30. La Linea 1, che effettua il collegamento con l’ospedale Perrino, sarà attiva dalle ore 05:10 alle ore 14:20 e dalle ore 16:00 alle ore 21:30 (ultima corsa utile).

Il collegamento con l’aeroporto del Salento e Costa Morena (Linea Ap) viene normalmente effettuato dalle ore 5:30 alle ore 23:45. La Linea 11 sarà sospesa per la chiusura del Centro Commerciale Le Colonne. La Linea 26 effettua l’ultima corsa alle ore 11:30 e riprende il regolare servizio dalle ore 1.

Per tutti i giorni festivi sopra riportati del periodo natalizio, la Linea Centro – Z.I. sarà così articolata:

Servizio motobarca

Giovedì 24 e giovedì 31 dicembre il servizio si svolgerà con le stesse modalità dei giorni feriali e sarà sospeso alle ore 21:30. Venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio il servizio si svolgerà dalle ore 8 alle ore 13. Sabato 26 dicembre Il servizio si svolgerà dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22:30.

Servizio di trasporto scolastico e università

Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 in concomitanza con la chiusura di tutti gli istituti scolastici e dell’Università, saranno in servizio solo le linee ordinarie non scolastiche e saranno sospesi i collegamenti con la Cittadella della Ricerca e l’Università del Salento.