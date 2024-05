Vasto incendio vicino al parco Di Giulio: vigili del fuoco al lavoro per sedare le fiamme

BRINDISI - Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle ore 13.30 di oggi (16 maggio) tra il parco Di Giulio ed il canale Patri, esattamente alle spalle dell'istituto superiore "Ettore Palumbo". Le fiamme sono altissime ed i vigili del fuoco, giunti con più squadre, faticano a contenere l'incendio che - alimentato dal vento forte - si espande a vista d'occhio. Il fumo e la fuliggine stanno invadendo le abitazioni limitrofe tanto da costringere i residenti a scendere in strada.

L'odore acre e la puzza di bruciato sono fortissimi fino ad essere percepiti in centro città. La fuligine sta raggiungendo anche i quartieri circostanti. Preoccupazione per una palazzina, distante solo circa cento metri dal luogo dell'accaduto. L'incendio ha interessato canneti dell'Arneo adiacenti al parco.

La campanella del Palumbo è suonata con cinque minuti d'anticipo, per consentire ai ragazzi di uscire in sicurezza. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per coordinare le operazioni di messa in sicurezza.

Articolo aggiornato alle 15:25 (canneti interessati dal rogo)

