Vecchioni, Tiromancino e Raf: presentato il cartellone estivo con tanti eventi

FRANCAVILLA FONTANA - Roberto Vecchioni, Tiromancino, Raf, Eugenio Finardi, Francavilla è Jazz e Festa Patronale. Ecco i principali eventi dell’estate francavillese 2023. “In poche settimane – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo preparato un cartellone ricco di suggestioni con nomi di primo piano della scena musicale. Avere sul palcoscenico di Piazza Giovanni XXIII artisti come Vecchioni, Finardi, Tiromancino, Raf e i migliori interpreti della scena jazz è fonte di orgoglio per ogni francavillese, oltre ad essere un prestigioso biglietto da visita per la città.”

In primo piano, come ormai consuetudine, ci sono i concerti con ingresso gratuito in Piazza Giovanni XXIII. Quest’anno sotto la cupola più alta del Salento si esibiranno Roberto Vecchioni (23 luglio), Tiromancino (14 agosto), Eugenio Finardi (26 agosto) e Raf (15 settembre). Sempre sul fronte musicale, dal 5 al 10 settembre tornerà “Francavilla è jazz” con una edizione speciale in occasione del decennale.

“Artisti affermati, rassegne consolidate e Festa patronale. L’estate francavillese – prosegue l’Assessora allo spettacolo Numa Ammaturo – ha ormai raggiunto una sua precisa identità. Vi aspettiamo per vivere serate ricche di emozioni e, soprattutto, con ingresso gratuito.”

In via Chiariste, a due passi dalla Chiesta Sant'Alfonso de Liguori, torneranno le proiezioni di Cinema in strada con i film “Il ragazzo e la tigre” (21 luglio), “Superpets” (27 luglio), “Mummie” (3 agosto), “Il giorno più bello” (7 agosto), “La stranezza” (18 agosto).

Non mancheranno i libri con la rassegna “Lei non sa chi sono io” che quest’anno ospiterà a Castello Imperiali Massimo Nava con “Quella sera in galleria” (18 luglio), Angelo Lucarella con "DemOligarchisc. Padroni della democrazia " (31 luglio), Lucia Tilde Ingrosso con “I Monteleone” (7 agosto), Angelo Roma con “L’attimo presente” (18 agosto), Sofia D’Alessandro con “No data no deal” (30 agosto) e Gianluca Budano con “Base, altezza e profondità” (18 settembre). La letteratura per ragazzi sarà al centro de “Le strade dei libri”. Prima della rassegna, in programma su via Roma dal 2 all’8 ottobre, sono attese due anteprime (22 luglio e 29 agosto).

Attenzione anche per i più piccoli con spettacoli di artisti di strada (30 luglio e 20 agosto) e due appuntamenti in fase di programmazione in collaborazione con l’Ambito Territoriale Br3.

A settembre torneranno gli appuntamenti sportivi con la V edizione di Imperial Run (17 settembre) e la XIII edizione di CorriFrancavilla (24 settembre). Quest’ultima competizione si svolgerà su un percorso omologato dalla FIDAL valido per i campionati regionali master km. 10.

“Per accrescere l’attrattività bisogna investire. Maggiori presenze sul territorio – conclude l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo Carmine Sportillo – hanno effetti molto positivi sull’economia e, allo stesso tempo, sono una opportunità di crescita per i nostri concittadini. Dobbiamo credere nelle nostre potenzialità e investire sui talenti.”