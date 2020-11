Vendite on line e concorrenza: Confesercenti presenta esposto all'Antitrust

“Siamo di fronte ad una distorsione gravissima della concorrenza, che dobbiamo correggere al più presto”. Confesercenti nazionale presenta un esposto all'Antitrust su vendite on line e concorrenza. “Il problema – spiega Confesercenti in un comunicato stampa del 18 novembre non è impedire le vendite online, ma la necessità non più differibile di garantire un mercato realmente concorrenziale, nel rispetto del pluralismo distributivo. A maggior ragione nella situazione attuale, che vede le imprese di vicinato chiuse per scelta amministrativa, con un’ulteriore alterazione delle condizioni a danno delle attività più deboli ed in difficoltà. Governo e Garante della Concorrenza devono intervenire: siamo di fronte ad una distorsione gravissima della concorrenza, che dobbiamo correggere al più presto”.

2020. 11. 20-Esposto-Confesercenti-allAutorità-Garante-della-Concorrenza-e-del-Mercato-2



“La situazione di sofferenza delle imprese del commercio – scrive ora Confesercenti nell’esposto – è ulteriormente aggravata dalla sperequazione delle condizioni che si realizzano tra negozi “fisici” e commercio online: mentre l'attività dei primi è sospesa tout court, il canale delle vendite web, la cui attività non solo è consentita, ma promossa dagli interventi normativi anti-covid, di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio, trasferendo, inoltre, all'estero una parte importante della ricchezza generata dagli acquisti realizzati on line”.

Allegati