Fontana dell'Impero: venerdì la riaccensione, dopo il lungo restyling

BRINDISI - Domani 16 ottobre, alle ore 18, sarà riaccesa la Fontana dell’Impero di via Camassa dopo il lavori di restauro e messa in sicurezza, finanziati con poco meno di 150mila euro attraverso un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e fondi comunali. Il progetto originario prevedeva la necessità di riqualificare l’intero compendio, così da creare una diretta continuità fra la Fontana stessa e le mura messapiche di Via Pasquale Camassa, restaurate di recente.

Le somme risparmiate grazie al ribasso d’asta e ulteriori fondi reperiti hanno consentito un ulteriore intervento per il miglioramento dell’impianto idrico della Fontana e tutti gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza degli ambienti ipogei, destinati a locali di servizio e tecnici, danneggiati da numerose infiltrazioni e l’integrazione della illuminazione artistica.

È stato, inoltre, effettuato il restauro delle scale in carparo e basole calcaree, che costituiscono la quinta scenografica del bene monumentale, il consolidamento e la messa in sicurezza delle strutture e degli ambienti retrostanti.

L’auspicio della amministrazione comunale è che questi interventi, necessari per il buon esito dei lavori che si sono conclusi, possano rivelarsi propedeutici per un recupero ed una riqualificazione dei più ampi camminamenti utilizzati durante la seconda guerra mondiale, che sono stati ispezionati lungo due diversi corridoi che dovrebbero svilupparsi al di sotto dell’attuale complesso della Prefettura e della Provincia e del Convento e della Chiesa di Santa Teresa.