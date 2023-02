Il vento non ferma i cittadini virtuosi: volontari "Plastic free" a lavoro sulla spiaggia

CAROVIGNO - Nonostante le raffiche di scirocco un gruppo di volontari non ha rinunciato all’appuntamento con la pulizia del litorale di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, nell’ambito dell’iniziativa “Cleanup – PlasticFree” che da domenica scorsa sta interessando numerose spiagge e territori della Puglia. Nella giornata di oggi, domenica, 26 febbraio, i volontari dell'associazione ambientalista oltre che a Santa Sabina, hanno operato anche a Monopoli (Ba), Lecce, Aquaviva delle Fonti (Ba) e Presicce-Acquarica (Le).

Per quanto riguarda l'appuntamento di Carovigno, hanno preso parte alla manifestazione l’associazione “Amici di Specchiolla”, l’associazione “Maria Ss. Del perpetuo soccorso”, l’Avis di Carovigno, GreenLink e “Cambiamoci”. Il ristorante “Da Turicchio” ha supportato l’evento con la propria donazione. Domenica scorsa oltre 70 volontari hanno ripulito l'arenile di Torre Canne, Fasano, riuescendo a rimuovere circa una tonnellata di rifiuti.

"Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nati come realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la importante e concreta associazione in questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free". Si legge sul sito internet dell'associazione.