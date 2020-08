Alloggi popolari, D'Errico: "Continueranno le verifiche contro gli abusivi"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’assessore al Bilancio del Comune di Brindisi, Cristiano D’Errico, sulla graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione degli alloggi comunali.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P., un altro tassello è stato aggiunto al programma di lavoro del settore patrimonio e casa. L’essere riusciti a chiudere il bando casa del 2016 che languiva nei cassetti ha rappresentato un risultato che dovrebbe rendere chiaro l’obiettivo generale: riuscire a rendere un settore “seduto”, perché privo di risorse umane a settore cardine di una comunità, per salvaguardare il diritto ad avere un tetto sulla testa, richiamato dall'art. 47 ed in ripetute sentenze della Consulta.

Tra coloro i quali hanno partecipato al bando non tutti saranno contenti della propria posizione in graduatoria; pochi riusciranno ad ottenere una casa nell’immediato perché pochi, pochissimi sono gli immobili liberi. Ma un altro obiettivo importante che si sta perseguendo è la verifica della permanenza dei requisiti in chi, a suo tempo, ha ottenuto l’assegnazione di immobili comunali e la verifica di eventuali occupazioni abusive. Solo così si potranno liberare appartamenti da assegnare a chi, con diritto, è inserito in posizione utile in graduatoria. Solo così potrà essere vinta la compressione del diritto da parte di chi con la “prepotenza” sottrae quei beni alla disponibilità dei più deboli. Anche il bando mobilità è un obiettivo presto raggiungibile per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici e di disagio abitativo di carattere sociale.

Molto lavoro attende ancora l’ufficio patrimonio e casa: censimento immobili, bando mobilità, sanatoria, subentri. Per questo, con questa nota, ringrazio chi, come la dirigente, dott.ssa Macchitella, e tutti i suoi collaboratori, sarà ancora una volta capace di ribadire capacità impegno, entusiasmo, avendo condiviso con l’amministrazione la volontà di trasformare il settore patrimonio e casa in uno dei settori virtuosi di questo comune. Ed è anche l’occasione per ringraziare la collaborazione dell’Arca Nord Salento che insieme alla Commissione ha permesso la chiusura del Bando.

Ps L’art.4 della Legge Regionale 10/2014 prevede che il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sia adottato con cadenza almeno quadriennale; pertanto al fine di favorire chi ha visto mutare in peggio la propria situazione socio-abitativa e nel rispetto della norma nel 2021 si prevede la pubblicazione del nuovo bando.