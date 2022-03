Verso la cooperativa di comunità, l'incontro pubblico a Erchie

ERCHIE - Cittadini che si organizzano per rispondere e soddisfare i propri bisogni di salute, di energia, di welfare. Si chiama cooperativa di comunità, lo strumento grazie al quale la popolazione di un comune decide di mettere a disposizione della comunità competenze, professionalità, tempo, al fine di migliorare la qualità della vita di tutti. Per il bene comune. E' questa la direzione nella quale si sta muovendo Erchie, il comune dove oggi, venerdì 4 marzo alle 18, nella ex Aula consiliare si terrà un incontro pubblico sul tema.

All'iniziativa, organizzata dalla Lega Cooperative regionale in collaborazione con il Comune di Erchie, saranno presenti il sindaco Pasquale Nicolì, la responsabile Culturmedia Legacoop Puglia Vittoria De Luca, il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo, il presidente della Cooperativa di Comunità di Galatone Giancarlo Tuma. Ospite dell'incontro la sottosegretaria alla giustizia Anna Macina.