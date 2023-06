Verso l'istituzione della Festa nazionale dei figli: la prima volta è stata a Latiano

E' stata presentata ieri (giovedì 15 giugno 2023) a Roma la proposta di legge per l'istituzione della Festa nazionale dei figli. L'occasione è stata una conferenza stampa, tenutasi a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Un Comune brindisino, Latiano, è stato il primo in Italia a fare propria questa iniziativa, istituendola nel 2018, su iniziativa dell'allora assessora alle Politiche sociali Tiziana Rizzo, presente ieri all'iniziativa. La stessa Rizzo ha dichiarato: "Emozioni a mille perché finalmente la proposta di legge sta per raggiungere, con non poche difficoltà, il traguardo. E mentre qualcuno ha deriso tale proposta, oggi abbiamo ricevuto solo applausi e apprezzamenti di riconoscimento e stima da parte di autorevoli politici. E questo è per noi un successo".

La conferenza stampa è stata organizzata su iniziativa del senatore Andrea De Priamo, esponente romano di Fratelli d'Italia. Ideatore e promotore della Festa nazione dei figli è invece Giorgio Ceccarelli. Rizzo, nel suo intervento, ha spiegato di aver condiviso subito l'idea di una tale celebrazione e, in quanto assessora alle Politiche sociali e pedagogista, ha pensato che l'inizativa, dal valore simbolico, fosse giusto istituirla. Per questo Latiano è stata la prima città italiana a celebrarla.