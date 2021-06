Vertenza lavoratori del pulimento di Sanitaservice Asl Br: sciopero revocato

La direzione generale della Asl Br ha adottato le misure di raffreddamento convocando la Fp Cgil, impegnandosi a definire positivamente la vertenza entro e non oltre il mese di luglio prossimo

BRINDISI - La Funzione Pubblica Cgil di Brindisi sospende lo sciopero programmato per mercoledì 30 giugno prossimo riguardante la vertenza dei lavoratori del pulimento di sanitaservice asl Br.

Tale decisione è stata determinata dal fatto che la direzione generale della Asl Br ha adottato le misure di raffreddamento convocando la Fp Cgil, impegnandosi a definire positivamente la vertenza entro e non oltre il mese di luglio prossimo.

"Ciò rappresenta il positivo epilogo della grande mobilitazione della Fp Cgil e di tutti i lavoratori interessati. Infine, con l'occasione si vogliono ringraziare tutti i “lavoratori in divisa” che in questo momento stanno garantendo il governo del territorio con grande professionalità, nonostante la carenza di organico, tenuto conto delle numerose vertenze in essere e del G 20 che si celebrerà a Brindisi il 29 e 30 giugno". Si legge nella nota della Cgil che porta la firma del segretario generale Pancrazio Tedesco.