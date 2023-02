Vertenza precari Sanitaservice: Fp Cgil annuncia iniziativa presso la Regione Puglia

BRINDISI - Torna a far discutere la vicenda riguardante la vertenza che vede coinvolti 130 lavoratori precari di Sanitaservice della Asl Brindisi, tra personale ausiliario ed amministrativo. A questi ultimi non è stata garantita la stabilizzazione lavorativa, nonostante abbiano assicurato la funzionalità dei servizi durante l'emergenza sanitaria covid 19, atteso che molti di loro si sono infettati.

Le dinamiche della vertenza in questione hanno avuto una tempistica molto lunga, durante la quale si sono cercate le giuste soluzioni per stabilizzare i lavoratori. Si è ricorso a tavoli tecnici di confronto, studio e approfondimento sui reali fabbisogni del personale, che hanno evidenziato una carenza strutturale di organico.

"Non si comprende ora quali siano i motivi per cui ancora non si è proceduto a definire la vertenza denunciata" sostiente Fp Cgil - in un comunicato a firma della segretaria aziendale Chiara Dario e della segretaria provinciale Chiara Cleopazzo - ma soprattutto si assiste ad un rimpallo di responsabilità tra la Regione e la Asl Br che disorienta i lavoratori e che crea fibrillazioni i cui effetti saranno a breve difficilmente gestibili".

Il sigla sindacale - inoltre - sollecita la Regione nel rispetto del principio di equità territoriale in ambito regionale, e che quindi si attivi per dare risposte concrete anche al nostro territorio. All'Asl Br, in quanto socio unico di Sanitaservice, chiede di adottare ogni urgente iniziativa amministrativa atta a risolvere il problema del precariato.

"Asl e Regione siano consequenziali rispetto agli atti amministrativi prodotti ed agli intendimenti annunciati, stabilizzando tutti i lavoratori interessati - Conclude Fp Cigl - Nell’attesa, si preannuncia una imminente iniziativa pubblica presso la Regione Puglia".