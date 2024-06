Vertenza Sir, 76 lavoratori a rischio. Cobas: "Assemblee pubbliche all'ingresso di Cerano"

BRINDISI - I sindacati Cobas organizzano per domani, giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 6, delle assemblee davanti all’ingresso della centrale Enel di Cerano per manifestare preoccupazione in merito alla procedura di licenziamento che riguarda 76 lavoratori della ditta Sir.

Secondo quanto afferma la sigla sindacale, in un comunicato odierno a firma di Roberto Aprile, nel corso dell’incontro avuto lunedì 17 giugno presso l’Arpal a Brindisi, l'azienda avrebbe ribadito di voler procedere ai licenziamenti cancellando qualsiasi ipotesi di cassa integrazione.

La questione nasce dal rifiuto delle organizzazioni sindacali alla proposta aziendale, secondo cui nel caso di ricorso alla cassa integrazione dovrebbero essere i lavoratori a pagare i costi della stessa attraverso la cancellazione di accordi di secondo livello.

Per questo i Cobas si sono rivolti al prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, aggiornandolo sulla situazione, unitamente alla richiesta di un altro nuovo incontro a Bari della task force regionale sulla occupazione alla presenza di Enel e Sir. Soggetto, quest'ultimo, che secondo i sindacati precedentemente avrebbe accettato il ricorso alla cassa integrazione della durata di un anno, permettendo di avere tempo nel cercare di ottenere gli investimenti alternativi promessi da Enel. Ora, però, è tutto incerto: In primis il destino dei lavoratori.

