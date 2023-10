Il vescovo Intini incontra i ragazzi del dormitorio di Brindisi

BRINDISI – Nei giorni scorsi, il progetto Piu Su.Pr.Eme. ha accolto il vescovo di Brindisi, Giovanni Intini, accompagnandolo in un'importante visita al dormitorio di via Provinciale San Vito, dove ha avuto l'opportunità di incontrare personalmente i giovani che trovano rifugio e supporto in questa struttura. Seguito dalla project manager del progetto, Antonella D'Alicandro, e dall'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi, Antonio Pisanelli, il vescovo ha parlato ai ragazzi dimostrando un tangibile interesse per il loro benessere e percorso individuale

Durante la visita, monsignor Intini ha sottolineato l'importanza fondamentale della vicinanza della Chiesa a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, ribadendo il ruolo della comunità religiosa nel fornire non solo sostegno materiale, ma anche un sostegno morale e spirituale duraturo.

La presenza dell'assessore Pisanelli ribadisce la volontà del Comune nel perseguire gli obiettivi del progetto e l'importanza del coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni religiose e non profit per garantire un approccio integrato e olistico per affrontare le sfide sociali e per promuovere il benessere di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro circostanze.

Dopo anni di oblio e difficoltà, l'attenzione diretta e l'interesse mostrato dalla Chiesa e dalle istituzioni locali hanno offerto una rinnovata speranza e un senso di appartenenza a questi ragazzi, riaffermando la loro importanza e il loro valore all'interno della comunità e rimarcando l'essenziale necessità di una rete collaborativa e inclusiva che continui a sostenere e guidare questi giovani nella realizzazione del loro potenziale.

Il progetto europeo Piu Su.Pr.Eme è alla ricerca di appartamenti in affitto, disponibili da subito, su Brindisi e provincia, per migranti regolari e lavoratori. Il Comune di Brindisi offre uno start-up abitativo sostenendo il pagamento del canone di locazione per 12 mensilità ed eventualmente attivando ulteriori forme di garanzia. Per informazioni è possibile contattare tramite e-mail all’indirizzo piusupremebrindisi@comune.brindisi.it e/o telefonicamente al numero 328.6674329.