Vespa club Oria: rinnovate le cariche sociali. Pronti per le nuove avventure

no tra i pochi della zona affiliati al Vespa Club Italia (oltre a quelli di Ceglie Messapica, Ostuni e San Vito dei Normanni)

ORIA - Nuovi incarichi al Vespa Club di Oria, uno tra i pochi della zona affiliati al Vespa Club Italia (oltre a quelli di Ceglie Messapica, Ostuni e San Vito dei Normanni). Essere riconosciuti quali Vespa Club ufficiali, infatti, non è per nulla semplici. Ma quei requisiti, evidentemente, il Vespa Club di Oria li ha e li ha da anni. Ieri (domenica 23 maggio) sono state rinnovate le cariche sociali del Vespa Club oritano. Presidente è stato eletto, all’unanimità, il noto fisioterapista Attilio Pastore; suo vice è Pasquale De Tommaso. Poi Francesco Parisi (segretario), Daniela Ariano (tesoriera). In Consiglio di amministrazione invece da Angelo De Tommaso, Fabrizio De Virgilis e Salvatore Perrucci.

“Non vediamo l’ora di poter tornare a condividere in presenza questa passione con tutta una serie di iniziative e raduni con chiunque voglia fare qualche passeggiata sulle storiche due ruote di questo mito tutto italiano con noi, perciò invitiamo tutti i vespisti dei comuni limitrofi a unirsi a noi per trascorrere assieme giornate indimenticabili e finalmente spensierate”, dichiara il neo presidente Pastore.

Il quale aggiunge: “Ora che si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel della pandemia, crediamo sia giusto riappropriarci della quotidianità perduta anche nelle piccole, grandi cose e negli hobby sani com’è quello per le due ruote più famose al mondo…”

Per informazioni: 345.16645211, 380.7033801 e tutti i social network.