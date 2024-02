Vessazioni continue, aggressione e rapina a due cugini: arrestati un 15enne e un 16enne

BRINDISI - Un 15enne ed un 16enne di Brindisi sono stati arrestati e detenuti presso un istituto penale per minorenni collocato fuori regione, poiché presunti responsabili dei reati di atti persecutori, rapine e lesioni personali aggravate nei confronti di due cugini 17enni, anch’essi brindisini. Gli aggressori avrebbero agito in concorso con due soggetti maggiorenni, nei cui confronti indaga la Procura della Repubblica.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale per i minorenni di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni di Lecce.

Prima moltestie, poi calci e pugni

I fatti risalgono allo scorso 23 agosto intorno alle 21.30, quando un brutale pestaggio si verificò nei pressi della fermata dell’autobus situata in via Appia di fronte al parco Cesare Braico.

Vittime di numerosi calci e pugni, i due 17enni riportarono lesioni per le quali era imprescindibile l’intervento del servizio sanitario 118 e le successive cure presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Nell’occasione, inoltre, le vittime sono state rapinate di una piccola somma di denaro e di due congegni per sigaretta elettronica.

Dalla ricostruzione dei fatti, elaborata per mezzo delle telecamere di videosorveglianza, è emerso che gli indagati avevano iniziato a molestare i due minori già all’interno di un autobus di linea nella tratta urbana. In particolare, uno di essi veniva deriso e vessato per il suo aspetto fisico e, nella circostanza, veniva aggredito fisicamente. Inoltre, si è appurato che i gravi atti di bullismo si sono verificati anche in altri giorni, sempre all’interno di un autobus di linea urbana, mediante molestie di natura verbale a sfondo sessuale, culminate, in un caso, con la visione di un video a contenuto pornografico.

