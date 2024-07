“Vetrine in festa”: un concorso per celebrare il decoro urbano e le attività produttive

SAN PIETRO VERNOTICO - San Pietro Vernotico si veste di eleganza e creatività con il concorso “Vetrine in festa”, un’iniziativa promossa dalla locale associazione "Art.Com" che mira a valorizzare il decoro urbano e a promuovere le attività produttive del paese. Rivolto a tutti i commercianti, l'evento celebra la bellezza e l’ingegno per le vetrine più belle, trasformando le strade del paese in una galleria a cielo aperto.

Per partecipare "ogni commerciante è invitato a decorare la propria vetrina con originalità e gusto, creando un’esperienza visiva che incanti residenti e visitatori", si legge nella presentazione dell'evento. Le vetrine verranno giudicate da una commissione composta da membri dell'amministrazione, del comitato festa patronale, da due artiste sampietrane. Verrà premiata quella che meglio rappresenta lo spirito festivo e l’eleganza urbana. L'idea è nata in occasione della festa patronale che si è svolta a fine giugno scorso e rappresenta un'opportunità di collaborazione e socialità tra commercianti e cittadini. Si possono inviare le foto entro sabato 6 luglio al numero 347 855 1666 (Divina).

"Questo concorso non solo abbellisce il nostro paese, ma sostiene e valorizza le attività locali, creando un’opportunità unica per mettere in mostra il proprio talento e la propria dedizione. Invitiamo tutti a passeggiare per le vie di San Piero Vernotico e a lasciarsi ispirare dalla creatività dei nostri commercianti".

