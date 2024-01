Non solo la via dedicata, un'intera giornata in memoria di Peppino Impastato

OSTUNI - Lunedì 29 gennaio in occasione dell’intitolazione della strada pubblica a Peppino Impastato, giornalista e vittima della mafia, nei pressi delle nuove palazzine di edilizia popolare nella zona 167, il Comune di Ostuni ha organizzato un’intera giornata di eventi in memoria di Peppino Impastato alla presenza di Giovanni, fratello del giornalista scomparso.

