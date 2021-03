Ex stazione marittima: dopo anni di attesa, al via lavori per info point

BRINDISI – Dopo tre anni di attesa, sono iniziati stamattina i lavori per la realizzazione di un info point turistico, al piano terra dell’ex stazione Marittima, in piazza Vittorio Emanuele. Si tratta in realtà di pochi interventi edilizi che riguarderanno l’attuale sala d’attesa marittimi. L’info point avrà gli standard previsti dall’agenzia regionale Puglia promozione e sarà utile per i passeggeri delle navi da crociera ma anche per altri turisti in transito.

Il via libera ai lavori è arrivato grazie al decreto semplificazioni, che ha sbloccato uno stallo burocratico che si trascinava appunto da anni. Inizialmente si era pensato a un bosco verticale, ma tale progetto è stato bocciato dalla commissione paesaggistica. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni, in previsione della stagione crocieristica 2021. Ma sull’arrivo delle navi da crociera grava l’incognita del Covid. Dopo l’annullamento di dieci approdi della Costa Deliziosa previsti a partire dal mese di marzo, è atteso per venerdì 9 aprile l’arrivo della nave Hamburg, che dovrebbe tornare anche venerdì 9 aprile.

Ad ogni modo la struttura tornerà utile anche per altri eventi, a partire dal port day. “Siamo stati molto rallentanti dalla pandemia burocratica – dichiara a BrindisiReport il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale - ma pian piano il porto inizia a prendere forma come io me lo immaginavo”. I lavori di realizzazione dell’info point rientrano a tal proposito in un restyling complessivo della vecchia stazione marittima. “Nel giro di qualche mese – afferma il presidente - tutto sarà scintillante. I lavori di manutenzione straordinaria stazione marittima sono già in corso. L’edificio inizia a tornare all’antico splendore. Di conseguenza anche l’info point rispenderà. Vedremo di fare delle iniziative che ne consentano l’utilizzo”.