BRINDISI - “E’ mai possibile uno scempio del genere?” Si chiede un brindisino mostrando le foto di via Pellizza da Volpedo al quartiere Sant’Elia a Brindisi in totale stato di degrado e abbandono. Marciapiede rotto, rifiuti incendiati, asfalto dissestato. Una situazione che da quanto precisa il cittadino è stata più volte segnalata agli uffici comunali competenti (Polizia locale e Ufficio igiene) e mai presa in considerazione.