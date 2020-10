Al via il "Press Tour" alla scoperta dell'oro verde e di Carovigno

CAROVIGNO - Inizia oggi, lunedì 19 ottobre, il nuovo "Press Tour Carovigno", organizzato grazie alla partecipazione del Comune di Carovigno al Bando ospitalità 2020 della Regione Puglia. Il viaggio stampa vedrà protagonisti un gruppo di giornalisti, blogger e fotografi che visiteranno le bellezze storico naturalistiche del territorio oltre a degustare piatti tipici e conoscere il ciclo produttivo dell'olio novello. “Alla scoperta dell'oro verde - l'olio extravergine di oliva - e della Città di Carovigno - Brindisi" è il titolo del progetto di ospitalità ammesso a finanziamento dalla Regione e cofinanziato dal Comune. L'obiettivo è quello di far conoscere la città anche in periodi di bassa stagione, caratterizzati da appuntamenti di grande interesse per i media, i visitatori e la popolazione tutta, quali appunto la produzione dell'olio extravergine novello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La conoscenza del prodotto principe dell'economia agricola locale passerà attraverso le varie fasi di raccolta, trasformazione, stoccaggio e degustazione con esperti. Non mancheranno le degustazioni guidate, la visita al castello e ai suoi giardini, i racconti nel centro storico e i laboratori tematici dell’antica arte della tessitura carovignese e sul lavoro dell'archeologo. Il viaggio stampa farà tappa nella riserva naturale di Torre Guaceto, nel santuario di Belvedere e nella borgata marina di Torre Santa Sabina, seguendone le tracce archeologiche. Il tour si concluderà nella città capoluogo di Brindisi dove si conoscerà il centro storico e la collezione archeologica Faldetta.