BRINDISI - Partita la seconda edizione del "Certamen Brundisinum: dalla via Appia al Mare nostrum". In scena presso il Liceo Marzolla di Brindisi il 20 e il 21 aprile. Si tratta di una “gara” di traduzione dal Latino rivolta agli studenti che studiano la lingua e cultura classica ed é un’occasione prestigiosa per far conoscere il territorio brindisino alle delegazioni dei partecipanti provenienti da tutta Italia.

"Dopo la prima edizione la seconda diventa più impegnativa: tenere alto il livello della competizione, fare del Certamen un’occasione di scambi culturali e di amicizia tra liceali, tenere i riflettori accesi sulle peculiarità della civiltà, della letteratura, del paesaggio ospitale dell’ager brundisinus. Autori latini della classicità ne hanno parlato, ci sono passati: un angolo bello del Mediterraneo, là dove l’Italia, Saturnia tellus, si allunga verso l’oriente e lo mette in contatto con l’occidente. Si cimenteranno, i candidati, con un brano in latino, la mattina del 20 aprile 2023: proverranno dalla Puglia e anche da altre regioni, accompagnati dai loro docenti o dai dirigenti scolastici". Si legge in una nota della scuola.

"Presidente della commissione giudicatrice sarà il prof. Aldo Luisi (Università di Bari), gli altri due componenti della commissione saranno il prof. Onofrio Vox (Università di Lecce) e la prof. ssa Tiziana Ragno (Università di Foggia). Parallelamente alla prova, nell’auditorium “C. Zonno” la Tavola rotonda su temi relativi al patrimonio archeologico e naturalistico dell’ager Brundisinus e su alcune testimonianze letterarie, animata da esperti, ma anche da alunni del Marzolla. In sinergia di idee, competenze ci si rimetterà in gioco dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmen Taurino, alle Funzioni Strumentali, al Dgsa, al Collegio tutto, ai vari Enti che stanno patrocinando e sostenendo tale manifestazione".

Il 21 aprile è programmata la solenne Cerimonia di premiazione dei vincitori: nell’auditorium “Cinzia Zonno”, alle ore 9:30 il Prof. Aldo Luisi, Presidente della Commissione giudicatrice, terrà anche una Lectio Magistralis. Ci saranno, inoltre, gli interventi delle Autorità Istituzionali presenti. Vari e prestigiosi i patrocini e le sponsorizzazioni: Curia Arcivescovile di Brindisi, Fai Delegazione di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Comune di Mesagne, Università del Salento, Università degli Studi “Aldo Moro di Bari”, Università di Foggia, Polo Biblio Museale “Francesco Ribezzo” di Brindisi, Biblioteca Arcivescovile “Annibale De Leo”, Lions Club Brindisi e Nuova Special Welding.

Un circolo virtuoso di energie culturali, di passione per il territorio, di amore per il latino sta crescendo, anno dopo anno, attorno al Certamen Brundisinum.