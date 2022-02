Sicurezza delle provinciali del Brindisino: "La Regione finanzi la manutenzione"

BRINDISI - "Chiedo alla Regione di autorizzare l’utilizzo delle economie per precedenti programmi di manutenzione stradale, al fine di realizzare lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali Brindisi-San Donaci, San Pancrazio Salentino-San Donaci e Fasano-Selva”. Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati. La proposta di finanziamento ammonta a circa 416mila euro.

"Per migliorare la situazione di dissesto - spiega Amati - finora si è cercato di rimediare con interventi temporanei ma mai risolutivi, come la colmatura di buche e altri lavori che erano puntualmente vanificati dal sopraggiungere di abbondanti precipitazioni. La progettazione degli interventi dovrà essere ovviamente conforme alle prescrizioni di legge per categoria stradale. Ho chiesto per questo all’assessore Piemontese di accogliere la proposta in tempi brevissimi, ricevendone ampie rassicurazioni. Ogni ora di ritardo è infatti idonea ad aggravare lo stato di pericolo per l’incolumità delle persone”.