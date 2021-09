Big della musica al capannone: le novità su viabilità e parcheggi

Un tratto di strada delle Bocce chiuso al traffico e viale Arno che si trasformerà un in parcheggio. Queste le principali novità in materia di viabilità adottate dal Comune di Brindisi in vista dei concerto di Daniele Silvestri, Max Gazzé e Carmen Consoli che da venerdì 1 a domenica 3 ottobre si svolgeranno presso il capannone ex Montecatini. Con ordinanza firmata nella giornata di oggi (mercoledì 29 settembre) il dirigente dell’ufficio Trasporti del Comune di Brindisi. Fabio Lacinio, ha disposto la chiusura al traffico, dalle ore 18 all’1 di venerdì, sabato e domenica, del tratto di strada delle Bocce che immette presso la banchina di Sant’Apollinare, compreso fra la rotatoria in cui converge via Tito Minniti e il varco d’accesso alla banchina. Solo i mezzi delle forze dell’ordine e quelli dell’organizzazione potranno accedere.

Sarà contestualmente consentita la sosta su viale Arno, a partire dall’intersezione di Piazzetta Papa Luciani, nel parcheggio attiguo al Cimitero Comunale, al Terminal Bus, sulla Via delle Bocce e Piazza delle Bocce, su entrambi i lati e su entrambi le direzioni di marcia, sino alla capienza. La viabilità sarà gestita, come di consueto, dalla Polizia Locale di Brindisi.

Si prevede verso il capannone un grande afflusso di persone. Da giorni, infatti, tutti e tre gli appuntamenti sono sold out. Si tratta della prima edizione di muSeac - Musica vista mare, un'iniziativa promossa dal Comune di Brindisi, con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Aret PugliaPromozione "Palinsesto Pp-Tpp Una storia d'amore" (numero 21) - Poc Puglia 2014/2022 Azione 6.8", e con l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale