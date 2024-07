In viaggio verso il Locus festival con Ferrovie del Sud est: sconto su biglietto ingresso

BRINDISI - In occasione della ventesima edizione del Locus Festival di Locorotondo torna quest’anno il servizio straordinario predisposto dalle Ferrovie del Sud Est per raggiungere uno degli eventi più originali e attesi dell’estate musicale italiana.

Su richiesta della Regione Puglia, committente del servizio regionale di trasporto, Fse metterà a disposizione due coppie di bus dedicati per raggiungere tutti i concerti in programma alla masseria Ferragnano di Locorotondo nelle date del 7, 10, 11, 12, 13 e 14 agosto. Sono disponibili collegamenti da Bari, Triggiano, Capurso, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, oltre che da Lecce, Brindisi, Francavilla Fontana, Taranto e Martina Franca. È prevista una corsa in partenza alle 18.00 da Bari e una alle 17.20 da Lecce, con rientro alle ore 2.30 da Locorotondo (alle 3.00 per la sola giornata del 15 agosto).

Un modo comodo, sicuro e sostenibile per raggiungere il luogo dell’evento, che nell’arco di due decenni ha saputo raccogliere le migliori voci del panorama italiano e mondiale, con un mix di sounds originali e sperimentali.

Chi raggiunge i concerti con Ferrovie del Sud Est può usufruire della riduzione del 15 per cento sul biglietto di ingresso acquistato alle casse presenti all'ingresso della Masseria Ferragnano.

