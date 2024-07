"Viale Domenico Mennitti", anche l'ultimo ostacolo è superato: arriva l'ok dalla Soprintendenza

BRINDISI – Ora è ufficiale, Via del mare cambierà nome e diventerà Viale Domenico Mennitti. La conferma è arrivata oggi pomeriggio, martedì 2 luglio, dopo il benestere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. Un iter partito lo scorso novembre con una proposta del Consiglio comunale a cui sono seguiti i pareri favorevoli della giunta e della prefettura. La firma della soprintendente Francesca Riccio ha certificato il conseguimento dell'ultima autorizzazione valida per l'avvio della nuova denominazione.

Ad esprimersi in merito, Roberto Quarta, consigliere che aveva proposto in Consiglio comunale l'ordine del giorno per l'intitolazione della via a Mimmo Mennitti: "L’ultimo scoglio è stato superato. Ringrazio il sindaco Marchionna per aver sollecitato la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce a esprimere il parere su Viale Domenico Mennitti".

Un omaggio all'ex sindaco

Domenico Mennitti, nato a Termoli nel 1939 e deceduto a Brindisi nel 2014, è stato sindaco del capoluogo adriatico dal 2004 ad agosto 2011. A lui si deve l’inaugurazione del Teatro Verdi, il trasferimento dell’Università a Brindisi, il recupero di Palazzo Granafei Nervegna, dove tra l’altro proprio in epoca Mennitti fu trasferito l’ufficio del sindaco.

"Con l’intento di perpetuare la memoria di una delle figure più significative della nostra comunità, ho proposto al consiglio comunale formalmente la richiesta di esprimersi in favore dell’intitolazione di una via a Domenico Mennitti, un intellettuale, un uomo di cultura, il cui operato da sindaco ha inciso fortemente sulla qualità della vita promuovendo come valori fondanti la cultura e il senso di comunità dei nostri concittadini" Con queste parole il consigliere Roberto Quarta, lo scorso 8 novembre, proponeva l'intitolazione della nuova via in omaggio dell'ex sindaco.

