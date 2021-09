Trasporto merci Brindisi-Forlì: viceministro Bellanova inaugura scalo intermodale

Il taglio del nastro avverrà domenica (12 settembre) alle ore 10:30, presso lo scalo intermodale Fs in via Porta Lecce

BRINDISI – Linea diretta Brindisi-Forlì, per il trasporto delle merci. Domani (domenica 12 settembre) il viceministro alla infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, sarà a Brindisi per il taglio del nastro di questo nuovo servizio intermodale. Si tratta di un progetto che coinvolge le aziende Trasporti Primiceri, la pugliese Lotras, la tedesca Vtg. L'inaugurazione sarà presso lo scalo intermodale Fs, in via Porta Lecce, alle 10.30.Alle ore 11 è inoltre prevista una visita guidata e dimostrativa in presenza degli operatori ferroviari e trasportatori utilizzatori del servizio, all’interno dello scalo intermodale.