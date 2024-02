Centro antiviolenza, il vicesindaco Oggiano: "Il servizio non ha mai chiuso"

BRINDISI – “Il centro antiviolenza comunale non è mai stato chiuso”. Lo sostiene il vicesindaco di Brindisi, Massimiliano Oggiano, nel corso della conferenza stampa convocata stamattina (martedì 6 febbraio) presso Palazzo di città, per fare il punto della situazione su un servizio pubblico di fondamentale importanza per le donne vittime di violenza e per i bambini che subiscono maltrattamenti.

L’incontro con i giornalisti è stato segnalato da un fuori programma a dir poco vivace. La conferenza in un primo momento è stata interrotta dopo l’irruzione in sala giunta di decine di persone che avevano partecipato alla manifestazione organizzata dalla Cgil a sostegno delle 8 lavoratrici della cooperativa, la Solerin, che gestiva il centro antiviolenza comunale. Una volta terminato il corteo svoltosi per le vie di Brindisi, gli stessi manifestanti hanno dato vita a un sit in nel cotile di Palazzo di città. Poi sono saliti verso la sala giunta, dove era prevista la conferenza stampa. La loro richiesta di poter assistere alla conferenza non è stata accolta, ma gli assessori hanno dato disponibilità a incontrare una delegazione subito dopo la fine dell’incontro con i giornalisti.

A pochi minuti dall’inizio della conferenza, però, i manifestanti hanno fatto irruzione. Ne è scaturita una diatriba con Oggiano (guarda il video), che insieme agli altri assessori ha lasciato la sala giunta, congedandosi dai manifestanti con il gesto del bacio e un saluto.

Una volta tornato il sereno, la conferenza stampa è ripresa in presenza dello stesso Oggiano, del direttore del consorzio dell’ambito territoriale sociale Br/1 (comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni), Maurizio Moscara, del commissario del Consorzio, Angelo Roma, e di altri assessori.

Il vicesindaco: "Solerin non ci ha mai comunicato l'interruzione del servizio"

Oggiano ribadisce: “Non c’è mai stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del consorzio all’attuale gestore, la cooperativa Solerin, per interrompere il servizio”. “Se per qualche giorno il servizio, che è un servizio pubblico, si è interrotto – prosegue Oggiano - di questo si assumerà la responsabilità, visto che nel tavolo che abbiamo convocato qualche giorno fa avevamo comunicato in maniera chiara e inequivocabile che a noi interessava, come interessa oggi, garantire questo delicato servizio alle donne che hanno subito violenza e ai minori che hanno subito maltrattamenti, che è una cosa differente rispetto invece alla tutela dei lavoratori che per diversi anni hanno svolto quel servizio per conto del Cav pubblico”.

Oggiano rimarca a tal proposito che oltre al Cav comunale Crisalide, ci sono altri due Cav privati, gestiti dall’associazione Io Donna e dalla cooperativa Ferrante Aporti, “che sono regolarmente autorizzati dalla Regione e che hanno una convenzione per conto del Comune”. “La rete dei Cav – assicura - è perfettamente operativa. Non c’è stato nessun abbandono del servizio. Chiunque si rivolga al Comune o al consorzio viene indirizzato o al Cav pubblico o ai due privati”.

La situazione degli otto lavoratori: si spera nella Regione

Bisogna quindi sciogliere il nodo riguardante la posizione degli otto lavoratori della cooperativa Solerin, per i quali attualmente non vi è copertura economica. Per il Cav Crisalide, infatti, le risorse disponibili per il 2024 sono pari a 40mila euro (per metà erogati dalla Regione e per l’altra metà dagli enti soci del Consorzio). La questione sarà affrontata nell’ambito di un tavolo con i tecnici dei piani di zona della Regione Puglia convocato per la giornata di domani. All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

“A tempo di record – afferma Oggiano – è stato convocato un tavolo con i tecnici regionali per venire incontro alle richieste di Cgil, Cisl Uil e trovare le risorse all’interno della programmazione del piano di zona che oggettivamente oggi non ci sono, per implementare il servizio stesso e garantire quelle figure professionali che non sono mai state messe in discussione”.

L'istituzione dell'equipe multidisciplinare

Per quanto riguarda i casi di maltrattamenti in famiglia e ai danni di minori (cosiddetto servizio Cam), il direttore del Consorzio, Maurizio Moscara, ha chiarito che oltre un mese fa, in virtù di un protocollo operativo sottoscritto con l’Asl sulla base delle nuove disposizioni regionali, è stata costituita un’equipe multidisciplinare integrata composta da personale tecnico del Consorzio e da personale dell’Asl Brindisi. “In questo mese – spiega Moscara – l’equipe ha già preso in cura due casi. Questa parte delle attività erogata da Solerin è coperto con garanzie di professionalità e continuità da un servizio pubblico vero e proprio".

