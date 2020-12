Gli auguri dalle comunità: i disegni e le poesie dei bambini

BRINDISI - Ogni anno Camera minorile di Brindisi ha cercato di coinvolgere i bambini, ospitati nelle strutture o case famiglia territoriali all'evento di Natale, organizzando una giornata speciale, dove proprio quei bambini, meno fortunati, potevano essere protagonisti, portando in scena degli spettacoli teatrali, balletti, recitando poesie e barzellette.

“Questo Natale 2020 – dichiara il presidente della Camera minorile di Brindisi, l’avvocato Simonetta De Carlo - a causa della situazione emergenziale tutto ciò non si è reso possibile, ma per dare un senso, anche quest'anno allo spirito che ha animato da sempre il nostro evento natalizio, abbiamo chiesto sempre ai bimbi collocati nelle comunità di zona, di essere protagonisti con i loro disegni, lavoretti e poesie, del nostro video. Perciò ringraziamo prima di tutto loro, i bambini che pur vivendo situazioni disagiate non smettono mai di sperare in un mondo migliore. Ed è quello l augurio rivolto a tutti noi adulti, di guardare il mondo con gli occhi di quei bambini. Perché solo così si potrà tornare presto a sorridere tutti insieme. Un ringraziamento speciale va anche alle strutture che hanno aderito all'iniziativa (Comunità San Benedetto di Oria, Agape Soc.Coop.sociale onlus di Latiano) e a chi ha gentilmente realizzato il video (professor Vincenzo Pernisco)".